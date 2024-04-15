В Ереване заявили о готовности подписать мир с Баку по уже согласованным принципам

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Политик уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

В контексте последнего Армения упомянула предложенный правительством проект «Перекресток мира», реализация которого может кардинально изменить ситуацию на Южном Кавказе, заявил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году.

По завершении конфликта Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана.

28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.