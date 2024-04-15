Боррель призвал страны ЕС самим себя защищать от военных угроз

Европейские страны должны обеспечивать собственную безопасность самостоятельно, создавая при этом сильную опору внутри НАТО. Об этом в своей статье написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат подчеркнул, что ЕС требуется смена всей парадигмы европейской обороны, поскольку страны сообщества слишком долго делегировали безопасность США, а в последние 30 лет, с момента объединения Германии, допустили молчаливое разоружение.

При этом Боррель обозначил, что такой шаг от ЕС требуется не для того, чтобы вступить в какой-то конфликт, а для надежного сдерживания любого агрессора.

Глава евродипломатии также пожаловался на то, что оборонная промышленность стран Европы столкнулась со сложностями, в частности при отправке достаточного количества боеприпасов Украине. Также есть проблемы в новых военных технологиях, таких как беспилотные летательные аппараты или искусственный интеллект, добавил Боррель.

Ранее Боррель высказался о перспективах создания общей армии стран ЕС.