Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель призвал страны ЕС самим себя защищать от военных угроз

Боррель: ЕС должен быть готов защитить себя самостоятельно

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Европейские страны должны обеспечивать собственную безопасность самостоятельно, создавая при этом сильную опору внутри НАТО. Об этом в своей статье написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат подчеркнул, что ЕС требуется смена всей парадигмы европейской обороны, поскольку страны сообщества слишком долго делегировали безопасность США, а в последние 30 лет, с момента объединения Германии, допустили молчаливое разоружение.

При этом Боррель обозначил, что такой шаг от ЕС требуется не для того, чтобы вступить в какой-то конфликт, а для надежного сдерживания любого агрессора.

Глава евродипломатии также пожаловался на то, что оборонная промышленность стран Европы столкнулась со сложностями, в частности при отправке достаточного количества боеприпасов Украине. Также есть проблемы в новых военных технологиях, таких как беспилотные летательные аппараты или искусственный интеллект, добавил Боррель.

Ранее Боррель высказался о перспективах создания общей армии стран ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами