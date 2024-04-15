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Великобритания рассмотрит вопрос о введении новых санкций против Ирана

Кэмерон заявил, что Британия рассмотрит вопрос о введении допсанкций против Ирана

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Hannah Mckay/Reuters

Великобритания рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с его атакой на Израиль. Об этом сообщил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон корпорации «Би-би-си», передает Reuters.

Лондон уже ввел 400 санкций в отношении Тегерана, сказал Кэморон, отвечая на вопрос, рассматривает ли Британия возможность введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Он отметил, что в конце 2023 года страна ввела «совершенно новый режим санкций, который оказался очень эффективным».

«Мы ввели санкции против КСИР, иранской революционной гвардии, в полном объеме, и мы продолжим рассматривать, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять», — подчеркнул глава МИД и добавил, что Британия также рассмотрит вопрос о том, следует ли ей запретить Корпус стражей исламской революции (ВС Ирана).

Накануне сообщалось, что страны G7 готовят ответ на действия Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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