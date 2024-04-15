Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана и необходимость новой помощи Израилю

Американский президент Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса США необходимость согласовать новую помощь Израилю. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, Байден провел телефонный разговор с лидерами демократов и республиканцев в сенате, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом, чтобы обсудить «беспрецедентную атаку» Ирана на Израиль. Президент обсудил срочную необходимость принятия законопроекта о новой помощи США Израилю.

До этого постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя обвинил Совет Безопасности в «позорном бездействии» в вопросе ирано-израильского конфликта.

14 апреля постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что ответный удар Исламской Республики по Израилю был нанесен исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону.

Ранее сообщалось, что в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».