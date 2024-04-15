В Молдавии четыре партии cформировали политблок и поддержали евроинтеграцию

Молдавские партии «Платформа «Достоинство и правда» (DA), «Коалиция за единство и благосостояние» (CUB), социально-политическое движение «Лига городов и сообществ» (LOC) и Партия перемен сформировали политический блок «Вместе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Политический блок «Вместе» призван гарантировать европейский курс Молдавии, нейтрализовать политические риски, с которыми мы сталкиваемся, и объединить общество», — приводит агентство слова лидера Партии перемен Штефана Глигора.

Он заявил, что члены политблока также одобрили проект «Пакта для Европы» и подписали документ, созданный «для всех здоровых политических сил» Молдавии, готовых поддержать европейский путь республики.

9 апреля правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября.

До этого ПДС внесла в парламент законопроект о внесении в конституцию поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. Депутаты предлагают дополнить преамбулу конституции словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова».

Ранее в Европарламенте оценили перспективы вступления Молдавии в Евросоюз.