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Гутерриш: Ближний Восток на грани полномасштабного конфликта, пришло время деэскалации

Генсек ООН Гутерриш заявил, что нужна срочная деэскалация на Ближнем Востоке

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AP

Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на срочном заседании Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации. Сейчас настало время максимальной сдержанности», — указал генсек НАТО.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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