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Боррель призвал ускорить помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель выступил за ускорение помощи Украине

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что собирается созвать встречу министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, где попросит ускорить оказание помощи Киеву. Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу Antena 3.

По его словам, встреча должна пройти в Люксембурге. Боррель заявил, что вступает за ускорение помощи Киеву, особенно в области противовоздушной обороны.

Вечером 14 апреля спикер палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что в нижней палате законодательного органа планируется рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита.

В этот же день британский аналитик Александр Меркурис сказал, что Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса.

Также американский профессор Джон Миршаймер заявил, что для завершения конфликта на Украине Киеву нужно стать нейтральным и разорвать связи с Соединенными Штатами.

Ранее миллиардер из США резко высказался о требовании дать Киеву оружие.

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