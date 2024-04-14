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Захарова раскритиковала новый закон в Германии

Захарова иронично отреагировала на закон ФРГ о возможности менять пол раз в год

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый закон Германии, который позволяет менять пол раз в год. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что «дно снова пробито».

Она напомнила, что не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в ФРГ.

Захарова обратила внимание, что 14-летним германским подросткам больше не требуется согласие родителей на смену пола. Операцию разрешают проводить раз в год.

«Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — сыронизировала дипломат.

В конце марта стало известно, что в Башкирии аннулируют браки лиц, сменивших пол.

В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных отношений к порнографии. Президент республики Александр Лукашенко поддержал идею ввести в образовательный процесс курс полового воспитания детей и молодежи.

Ранее в России захотели запретить усыновлять детей гражданам государств, где разрешена смена пола.

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