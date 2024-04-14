МИД Украины просит Запад дать Киеву Patriot в аренду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал, что «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду.

«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте (Украине Patriot. — «Газета.Ru»)», — рассказал министр.

При этом Кулеба признал, что решение предоставить Украине системы ПВО на таких условиях «еще не одобрено».

Также он рассказал, что в настоящее время Украина ведет переговоры, чтобы получить две системы Patriot и одну SAMP-T.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Украине передали четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в мире.

Ранее минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.