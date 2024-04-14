Хаменеи приказал нанести удары по Израилю

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ иранской армии об ударе по Израилю. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на четыре иранских официальных лица.

«Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана, чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от «стратегического терпения» к более активному сдерживанию Израиля», — следует из сообщения.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран направил в сторону Израиля 350 различных боеприпасов, начиненных 60 тоннами взрывчатки. По словам Хагари, только «несколько ракет» достигли территории еврейского государства и причинили «незначительный ущерб». Официальный представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что такое большое число боезарядов могло нанести «существенный ущерб», но план Ирана он назвал провалившимся.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

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