Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хаменеи приказал нанести удары по Израилю

Духовный лидер Ирана Хаменеи приказал нанести удары по Израилю

close
100%
Supreme Leader/WANA/Reuters

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ иранской армии об ударе по Израилю. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на четыре иранских официальных лица.

«Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана, чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от «стратегического терпения» к более активному сдерживанию Израиля», — следует из сообщения.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран направил в сторону Израиля 350 различных боеприпасов, начиненных 60 тоннами взрывчатки. По словам Хагари, только «несколько ракет» достигли территории еврейского государства и причинили «незначительный ущерб». Официальный представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что такое большое число боезарядов могло нанести «существенный ущерб», но план Ирана он назвал провалившимся.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами