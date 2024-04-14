В Иране назвали ракетную атаку по Израилю пощечиной

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сравнил на сессии парламента ракетную атаку по Израилю с пощечиной. Об этом сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

«Пощечина иранского народа по лицу сионистского врага (Израиля. — прим. ред.)», — сказал он.

Он подчеркнул, что удар пришелся по иранскому консульству, которое считается территорией страны. Галибаф назвал атаку «сильной» и отметил, что она послужила серьезным уроком.

Спикер парламента обратил внимание, что Иран «выполнил свой национальный долг». По его словам, сдерживающая операция иранских сил «радовала сердце каждого иранца», всех, кто озабочен безопасностью и славой Исламской Республики.

Галибаф пригрозил, что в следующий раз ответ Ирана будет сильнее, если «сионистский режим допустит еще одну ошибку».

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.