Из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет»

Иран направил в сторону Израиля 350 различных боеприпасов, начиненных 60 тоннами взрывчатки. С таким заявлением выступил на пресс-конференции официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

По словам Хагари, только «несколько ракет» достигли территории еврейского государства и причинили «незначительный ущерб».

Официальный представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что такое большое число боезарядов могло нанести «существенный ущерб», но план Ирана он назвал провалившимся.

До этого стало известно, что ВВС Великобритании сбили несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.