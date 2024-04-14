В США рассказали, помогут ли Израилю в ответной операции против Ирана

Соединенные Штаты признают за Израилем право на самооборону, однако не планируют участвовать в израильской ответной военной операции против Ирана, если она произойдет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, давняя политика США о том, что у Израиля есть свобода действий для собственной защиты, остается в силе.

«Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности совместной ответной операции после атаки Ирана на израильские объекты.

При этом в Вашингтоне заявили, что если Иран или его «прокси» предпримут действия против Соединенных Штатов, то США «готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности».

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. По данным ЦАХАЛ, было выпущено более 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.