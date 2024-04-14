Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, помогут ли Израилю в ответной операции против Ирана

Белый дом: США не будут участвовать в ответной операции Израиля против Ирана

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Соединенные Штаты признают за Израилем право на самооборону, однако не планируют участвовать в израильской ответной военной операции против Ирана, если она произойдет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, давняя политика США о том, что у Израиля есть свобода действий для собственной защиты, остается в силе.

«Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности совместной ответной операции после атаки Ирана на израильские объекты.

При этом в Вашингтоне заявили, что если Иран или его «прокси» предпримут действия против Соединенных Штатов, то США «готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности».

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. По данным ЦАХАЛ, было выпущено более 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами