Посол США в Москве: Вашингтон поделился с РФ информацией по теракту в «Крокусе»

Американский посол в Москве Линн Трейси заявила, что после теракта в московском «Крокус Сити Холле» Россия направила США прямой запрос насчет имеющейся информации об атаке, и Вашингтон передал ее. Ее слова приводит пресс-служба посольства в Telegram-канале.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — сказала посол.

До этого в России возбудили уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. По версии СК, деньги поступали в том числе через украинскую Burisma Holdings, которую связывают с Хантером Байденом. О каких террористических атаках идет речь, в ведомстве не уточнили. В Белом доме заявили в ответ, что Россия «знает», что теракт в «Крокусе» осуществило «Исламское государство» (организация запрещена в России)*, и назвали возбуждение дела нонсенсом.

Ранее работники гардероба «Крокуса» рассказали об эвакуации людей во время теракта.