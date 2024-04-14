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В Совбезе ООН пока не предлагали резолюцию из-за атаки Ирана

РИА Новости: никто в Совбезе ООН пока не предлагал резолюцию из-за атаки Ирана

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ни один из членов Совета Безопасности ООН не предложил проектов по атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН. Об этом сообщило РИА Новости.

«По состоянию на данный момент никто из членов Совета Безопасности не просил принятия какого-либо документа или проекта резолюции касательно атаки Ирана», — следует из сообщения.

Отмечается, что в 23:00 по московскому времени состоится срочное заседание СБ ООН по атакам Ирана на Израиль. На нем выступят представители обеих стран. «И та, и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят», — следует из сообщения.

До этого спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что обстрел Израиля Ираном не угрожал силам США. При этом представитель президента США Джо Байдена подчеркнул, что приверженность США защите Израиля «столь же нерушима, как и обязательство помогать ему защитить себя». По словам Кирби, он не знает, будет ли Израиль мстить Ирану, поскольку это его дело.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.

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