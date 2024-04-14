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В МИД Сирии назвали атаку Ирана на Израиль правом на самооборону

МИД Сирии: Иран атаковал Израиль по праву на самооборону и по статье Устава ООН

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Amir Cohen/Reuters

Иран нанес удары по Израилю в рамках права на самооборону. Об этом заявило министерство иностранных дел Сирии, передает агентство SANA.

«Удары Ирана по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», — отмечается в заявлении сирийского МИД.

Ведомство добавило, что Сирия выражает солидарность с Ираном.

14 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары Ирана по Израилю, поскольку они подвергают опасности жизни многих мирных граждан.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем противовоздушной обороны (ПВО) в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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Удар Ирана по Израилю
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