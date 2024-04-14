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Генсек ООН выступит с докладом после атаки Ирана на Израиль

РИА Новости: Гутерриш 14 апреля выступит с докладом из-за атаки Ирана на Израиль

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит с докладом в связи с недавней атакой Ирана на Израиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации.

В воскресенье, 14 апреля, в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН. Мероприятие, организуемое по запросу еврейского государства, запланировано на 16:00 по местному времени (23:00 мск).

«Докладчиком будет генсек», — сказал источник агентства.

В ночь на 14 апреля иранские войска выпустили 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 146 ракет в сторону Израиля. Причиной послужила атака Израиля на посольство республики в Сирии, которая произошло 1 апреля.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что перехватили 99% иранских дронов и ракет. Тем не менее представители Корпуса стражей иранской революции (КСИР) сообщили об уничтожении нескольких военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий на Ближнем Востоке и продолжает следить за ситуацией.

Ранее в ООН прокомментировали атаку Ирана на Израиль.

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