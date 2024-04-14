Стало известно о графике Путина на неделю

Российский президент Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности», — говорится в программе о графике главы государства.

До этого Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию.

В начале апреля Путин поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы. Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее — один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.