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В США не увидели угрозы в обстреле Израиля Ираном

Спикер Белого дома Кирби: обстрел Израиля Ираном не угрожал силам США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что обстрел Израиля Ираном не угрожал силам США. С этим завлением он выступил в эфире телеканала ABC.

«Мы дали очень четкий сигнал Ирану в частном порядке и публично, что любое нападение на наши войска на наших объектах будет иметь последствия», — подчеркнул Кирби.

При этом представитель президента США Джо Байдена подчеркнул, что приверженность США защите Израиля «столь же нерушима, как и обязательство помогать ему защитить себя».

По словам Кирби, он не знает, будет ли Израиль мстить Ирану, поскольку это его дело.

До этого США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.

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