Израиль намерен создать коалицию против Ирана

Министр без портфеля, член военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль намерен создать региональную коалицию против Ирана и со временем ответить на его атаку. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Ганца, «инцидент не исчерпан», и Израиль отмстит Ирану «в подходящее для нас время и подходящим образом».
До этого папа Римский призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.
13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.
Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.
Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.