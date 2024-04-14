Израиль намерен создать коалицию против Ирана

Министр без портфеля, член военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль намерен создать региональную коалицию против Ирана и со временем ответить на его атаку. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ганца, «инцидент не исчерпан», и Израиль отмстит Ирану «в подходящее для нас время и подходящим образом».

До этого папа Римский призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.