Сунак заявил о ликвидации иранских дронов, атаковавших Израиль

ВВС Великобритании сбили несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в соцсети X.

«Я могу подтвердить, что наши самолеты сбили некоторое количество иранских дронов», — отметил он.

До этого Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что Великобритания вместе с союзниками работает над «стабилизацией ситуации» и стремится предотвратить дальнейшую эскалацию.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В воскресение, 14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.