Граждан Франции призвали покинуть Иран

Министерство иностранных дел Франции призвало сограждан покинуть территорию Ирана. Об этом сообщает агентство AFP.

По его информации, внешнеполитическое ведомство «в связи с очередным витком напряженности» рекомендовало гражданам Франции временно покинуть Иран в связи с «опасностью военной эскалации».

Тем французам, которые все равно останутся в стране, рекомендуется проявлять максимальную осторожность и избегать мест скопления людей.

14 апреля пресс-секретарь российской дипмиссии Марина Рязанова заявила, что консульский отдел посольства России в Израиле за последние 24 часа не получал обращений от граждан России в связи с последними событиями в регионе.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.