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В Белом доме высказались о последствиях удара Ирана по Израилю

Белый дом выразил надежду на отсутствие эскалации после удара Ирана по Израилю

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Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду на отсутствие эскалации конфликта между Ираном и Израилем в полномасштабную войну. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NBC.

«Президент [США Джо Байден] не верит, что нужно двигаться в этом направлении», — подчеркнул он.

До этого в Иране заявили, что удар по Израилю носил «ограниченный» характер.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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