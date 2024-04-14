Во Франции подтвердили уничтожение летевших в Израиль иранских дронов

Французские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, во время атаки Ирана на Израиль сбивали ударные дроны, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, военные сбили часть иранских дронов, летевших в направлении Израиля над территорией Иордании и Ирака, где есть базы французских вооруженных сил. Число сбитых БПЛА не уточняется.

«Перехват иранских дронов произошел для того, чтобы гарантировать защиту французских баз, а также поспособствовал защите Израиля», – сказал собеседник.

До этого министр обороны Израиля заявил, что еврейское государство вместе с партнерами сорвало атаку Ирана «непревзойденным образом», но кампания еще не окончена.

По его словам, мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями беспилотников и ракет.

«Мир также увидел силу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силу коалиции — Израиль, США и партнеры сорвали эту атаку непревзойденным образом», — написал министр.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля обсудит ответные действия после атаки Ирана.