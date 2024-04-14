Израиль призвал Россию осудить удар Ирана

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин призвала Россию осудить массированный удар Ирана по стране, который был нанесен в ночь на 14 апреля. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион», — заявила дипломат.

Гальперин подчеркнула, что современные технологии позволяли РФ отслеживать атаку Ирана «в онлайн-режиме», а потому израильская сторона уверена в осведомленности Кремля о характере и масштабах атаки.

До этого МИД РФ призвал к сдержанности после удара Ирана по Израилю и раскритиковал западных партнеров в СБ ООН из-за отсутствия реакции на ракетный удар Израиля по зданию консульства Ирана.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.