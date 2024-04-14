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Шольц прибыл с официальным визитом в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, Шольц посетил город Чунцин на юго-западе КНР. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

Как пишет газета Handelsblatt, канцлера ФРГ сопровождает большая делегация представителей немецкого бизнеса.

Помимо Чунцина Шольц посетит финансовую столицу КНР Шанхай и 16 апреля встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Главной темой обсуждения в ходе визита станет экономическое сотрудничество двух стран.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай попытается в очередной раз отдалить Пекин от Москвы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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