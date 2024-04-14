Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я докажу, что я единственный, кто может это сделать, потому что эти люди [в администрации Джо Байдена] понятия не имеют, как предотвратить третью мировую войну», – сказал экс-президент.

Он отметил, что третья мировая война не будет похожа ни на одну другую, так как в ней будет использоваться ядерное оружие, а также многие другие виды оружия, уровень которого никто не может себе представить.

11 апреля телеканал CNN сообщил, что Европа опасается, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США потеряет земли на Украине, поскольку экс-президент намерен завершить конфликт и начать переговорный процесс.

До этого депутат Госсовета Крыма Иван Шонус заявил, что любые возможные сценарии наступления ВСУ на Крым с использованием поставляемой Западом техники приближают третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что Трамп во время своего президентства был уверен, что Украина должна быть частью России.