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Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну

Трамп: я единственный, кто может предотвратить третью мировую войну

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я докажу, что я единственный, кто может это сделать, потому что эти люди [в администрации Джо Байдена] понятия не имеют, как предотвратить третью мировую войну», – сказал экс-президент.

Он отметил, что третья мировая война не будет похожа ни на одну другую, так как в ней будет использоваться ядерное оружие, а также многие другие виды оружия, уровень которого никто не может себе представить.

11 апреля телеканал CNN сообщил, что Европа опасается, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США потеряет земли на Украине, поскольку экс-президент намерен завершить конфликт и начать переговорный процесс.

До этого депутат Госсовета Крыма Иван Шонус заявил, что любые возможные сценарии наступления ВСУ на Крым с использованием поставляемой Западом техники приближают третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что Трамп во время своего президентства был уверен, что Украина должна быть частью России.

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