Генсек ООН прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что резко осуждает эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Ирана. Гутерриш также призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Генсек ООН подчеркнул, что он встревожен угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке, призвал все стороны конфликта проявить сдержанность.

По его словам, ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.