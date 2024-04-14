МИД Франции осудил атаку Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль», – сказал Сежурне, отметив, что Иран перешел очередную черту в своих шагах по дестабилизации ситуации в регионе.

Дипломат также подчеркнул, что «Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля и заверяет его в своей солидарности».

Сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля.

До этого Иран официально подтвердил запуск ракет и дронов по Израилю.

Очередное обострение в ирано-израильских отношениях произошло после того, как 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее йеменские хуситы выпустили беспилотники по Израилю.