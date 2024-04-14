Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Франции осудил атаку Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Сежурне осудил атаку Ирана на Израиль

close
100%
Wikimedia Commons

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль», – сказал Сежурне, отметив, что Иран перешел очередную черту в своих шагах по дестабилизации ситуации в регионе.

Дипломат также подчеркнул, что «Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля и заверяет его в своей солидарности».

Сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля.

До этого Иран официально подтвердил запуск ракет и дронов по Израилю.

Очередное обострение в ирано-израильских отношениях произошло после того, как 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее йеменские хуситы выпустили беспилотники по Израилю.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами