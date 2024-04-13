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Британский профессор обвинил Израиль в провоцировании Ирана

Британский профессор Гергес обвинил Израиль в многолетнем «саботаже» Ирана

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Shutterstock

Профессор Лондонской школы экономики ливанского происхождения Фаваз Гергес обвинил Израиль в многолетнем «саботаже» Ирана. С этими заявлениями он выступил в эфире британского телеканала Sky News.

По словам Гергеса, агрессивное правительство Биньямина Нетаньяху решило спровоцировать Иран, что проявилось в атаке на консульство в Сирии и ликвидации ряда командиров КСИР (Корпуса стражей исламской революции в Иране). Если бы не эти провокации, подчеркнул профессор, конфликта можно было бы избежать.

«Сама война обостряется на нескольких театрах боевых действий и, по сути, грозит втянуть США и Великобританию в ещё один крупный конфликт на Ближнем Востоке», — заявил он.

При этом Гергес подчеркнул, что Иран «отчаянно» стремится избежать конфронтации с Израилем и США.

До этого Израиль предупредил Иран о последствиях в случае эскалации.

1 апреля Израиль нанес удар по консульству в западной части Дамаска, где проживали в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. В результате здание консульства Ирана было разрушено.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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