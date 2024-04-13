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Первый вице-премьер Белоусов может не войти в состав нового кабмина

РИА: первый вице-премьер РФ Белоусов может стать главой Счетной палаты

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, один из вариантов трудоустройства Белоусова — назначение на пост главы Счетной палаты.

На данный момент этот пост освободился после перехода экс-главы Алексея Кудрина в «Яндекс».

10 апреля Белоусов заявил, что экономический рост в России в 2023 году может превысить прогнозируемые показатели.

До этого Белоусов поручил министерству транспорта и холдингу «Российские железные дороги» (РЖД) выяснить причины уменьшения объема перевозок по железной дороге.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новый состав правительства России будет сформирован президентом России Владимиром Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки.

Ранее назвали возможные сроки формирования нового состава правительства.

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