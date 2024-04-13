В США заявили, что Иран может ударить по правительственным объектам Израиля

Израиль готовится к потенциальному удару Ирана по правительственным объектам, такой шаг может спровоцировать масштабную региональную войну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с оценками западной разведки, Израиль готовится к прямому и беспрецедентному нападению Ирана на правительственные объекты уже в субботу, что потенциально может спровоцировать полномасштабную региональную войну», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, бомбардировка с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточных ракет может начаться в течение следующих 48 часов.

До этого CNN сообщал, что Соединенные Штаты готовы помочь Израилю перехватить любые пуски по его территории на фоне ожиданий ответного удара Ирана после обстрела израильской армией иранского консульства в Дамаске.

По данным источников телеканала, США осведомлены о том, что Иран перемещал военные силы внутри страны, включая беспилотники и крылатые ракеты. Тегеран сигнализирует о том, что «он готовится атаковать израильские цели со своей собственной территории».

Ранее в США сочли, что Иран пока не готов атаковать Израиль.