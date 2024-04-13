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В Венесуэле назвали тему тайных переговоров с США

Правительство Венесуэлы: темой переговоров с США была отмена санкций

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Ivan Alvarado/Reuters

Прошедшая в Мехико тайная встреча представителей Венесуэлы и США была посвящена анализу договоренностей по отмене санкций, которые не были выполнены Вашингтоном. Об этом заявил спикер венесуэльского парламента Хорхе Родригес на своей странице в соцсети Х.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленные чиновники двух стран 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в Венесуэле. Встреча прошла на фоне потенциального возобновления санкционного давления на Каракас со стороны Вашингтона в нефтегазовом и золотодобывающем секторах экономики.

В венесуэльском парламенте вызвало удивление, что информация о переговорах просочилась в СМИ. В связи с этим в Каракасе решили дать официальное объявление.

«На этой встрече мы рассмотрели то, что было согласовано в ходе диалога в Дохе (столица Катара) между обеими делегациями по вопросам иммиграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей в Дохе, отмечаем невыполнение североамериканской администрацией согласованного графика снятия санкций», — говорится в заявлении, которое опубликовал Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в этом месяце заявлял, что правительство США не выполнило ни один пункт из соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре.

Ранее Венесуэла опровергла обвинения Госдепартамента США об отказе допустить оппозиционеров к участию в президентских выборах 2024 года.

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