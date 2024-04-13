Китай недоволен вмешательством США в торговлю с Россией

Вашингтон не должен вмешиваться в торговые отношения России и Китая. С таким призывом выступил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

«Нормальная торговля между Китаем и Россией не должна подвергаться вмешательству или ограничениям. Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — заявил Лю.

Таким образом китайский дипломат прокомментировал утверждение чиновников администрации президента США Джо Байдена о том, что Китай якобы помогает России наращивать военные возможности в связи со специальной военной операцией на Украине.

До этого в посольстве Китайской народной республики в Соединенных Штатах заявили, что Китай не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине.

Ранее в США заявили о наиболее слабом положении Украины с 2022 года.