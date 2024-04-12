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Шольц назвал условие для переговоров с Путиным

Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным после вывода войск с Украины

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле будут понимать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.

По его словам, «такие разговоры полезны», когда есть чувство, что можно «изменить ситуацию».

«Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», — сказал Шольц.

Как считает канцлер, момент для разговора с Путиным может наступить, «когда Россия поймет, что навязанного мира не будет», а президент РФ осознает, что «ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска».

В марте Щольц заявил, что для прямых переговоров с Путиным требуется «правильный момент». Он отметил, что Германия, как и Франция, привержена к диалогу с РФ.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не была против переговоров, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной.

Ранее Карлсон обвинил Байдена в срыве мирных переговоров между РФ и Украиной.

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