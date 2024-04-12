Шольц рассказал о влиянии санкций на военный потенциал России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции якобы повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине. Своим мнением он поделился в интервью изданию Tageszeitung.

Шольцу задали вопрос, удивлен ли он, что экономика России стабильна.

«Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление», — сказал канцлер.

До этого члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили с инициативой ввести в Германии ограничение на импорт из России химического сырья на основе природного газа.

В конце марта в Евросоюзе задумались о введении пошлин на импорт российского зерна. Между тем в Россельхознадзоре уверены, что подобные меры в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам.

9 апреля вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций против России.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.