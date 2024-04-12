Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти отправляют средства на покупку оружия и финансирование провластных СМИ вместо того, чтобы помочь фермерам. Об этом сообщает ТАСС.

«Они (фермеры. — «Газета.Ru») не видят помощи от властей страны. Вместо того чтобы закупать вооружения, дроны, радары, открывать разные провластные СМИ, которые финансируются от Европейского союза, они туда отправляют финансирование, но никак не на помощь фермерам», — сообщила Гуцул.

По ее словам, Молдавия является аграрной страной, однако производители не получают должного уровня поддержки от государства.

До этого член политбюро оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что местные производители в полной мере ощутили на себе вред от решения Кишинева присоединиться к 80% антироссийских санкций. Он добавил, что почти полный объем сельскохозяйственных удобрений фермеры Молдавии получали из России и Белоруссии. Сейчас молдавские аграрии вынуждены покупать удобрения в ЕС, где они стоят больше, а их объемы меньше. Кроме того, депутат отметил, что в Молдавии выросли цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.