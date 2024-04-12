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Глава МИД Швейцарии высказался о возможном приглашении РФ на саммит по Украине

Кассис: Швейцария решит, приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит по Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне и решит приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит по Украине.

«Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком», — отметил Кассис.

При этом он добавил, что до этого российские официальные лица заявляли в незаинтересованности в участии в такой конференции.

«Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сказал Кассис.

10 апреля глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. По его словам, в ходе мероприятия возможно договориться, когда и как привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта. В этот же день президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне текущего года.

Ранее Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска.

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