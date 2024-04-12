Шольц призвал Грузию отозвать законопроект об иноагентах

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал Тбилиси отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный в парламент правящей партией «Грузинская Мечта — демократическая Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы критически рассматриваем так называемый закон об агентах, как и весь Евросоюз. <...> Мы надеемся, что этот законопроект не встанет на повестку дня, надеемся, что Грузия его не примет», — сказал Шольц.

Он добавил, что ФРГ поддерживает «важность гражданского общества в Грузии и сотрудничество властей и оппозиции».

Кобахидзе в свою очередь подчеркнул, что обсуждаемый законопроект отвечает «всем основным принципам транспарентности в демократическом государстве».

Посол Евросоюза в Грузии Павел Гречинский до этого заявил, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Ранее в Грузии объяснили необходимость закона об иноагентах защитой от России.