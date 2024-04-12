Губернатора Мурманской области выписали из больницы

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения. В своем Telegram-канале он сообщил, что идет на поправку.

«Наконец-то я дома», — написал он.

По словам главы Мурманской области, врачи согласились его выписать «только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медицинских работников».

Чибис отметил, что обошлось без осложнений.

«Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и остальным специалистам. Спасибо за вашу поддержку», — поблагодарил губернатор медицинский персонал и всех неравнодушных людей.

9 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщал, что Андрея Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.