Французам рекомендовали не ездить на Ближний Восток

МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан, Иран, Израиль и Палестину в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении МИД Франции в социальной сети X.

Отмечается, что эта рекомендация дается в связи с рисками вооруженной эскалации на Ближнем Востоке. Для официальных лиц Франции вводится запрет на поездки в эти страны. Французским дипломатам с семьями предписано покинуть Тегеран.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов. Предполагается, что атака по израильской территории может быть совершена либо с севера, где у границ страны сосредоточены силы радикального шиитского движения «Хезболла», либо с юга, откуда с моря удары периодически пытаются наносить йеменские хуситы.

Ранее МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана.