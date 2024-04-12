В Совфеде заявили о возможном госперевороте на Украине после 21 мая

На Украине в ближайшее время может произойти госпереворот с последующим установлением военной диктатуры, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Такое развитие событий он в беседе с НСН предсказал на период после 21 мая, когда у действующего президента Украины Владимира Зеленского истекут полномочия.

Так как Зеленский с 21 мая де-юре не будет являться президентом, в стране установится «серая юридическая зона», считает сенатор.

«Вся Украина окажется в правовом вакууме, этим многие могут попытаться воспользоваться: там могут быть новые государственные перевороты, военная диктатура, все, что угодно. Могут появиться самозванцы», — заявил он.

Зеленский тоже понимает вероятность подобного сценария, в связи с чем может планировать побег из страны, полагает Климов.

Сенатор также напомнил, что накануне на встрече президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко обсуждалась возможность возвращения к работе над стамбульским проектом российско-украинского договора. Политик подчеркнул, что в прежнем виде договоренностей не будет.

«Самое главное, чтобы слова, произнесенные вчера, не воспринимались как желание механически вернуться на полтора года назад, очень многое с тех пор изменилось», — заключил Климов.

Напомним, на Украине 31 мая должны были пройти очередные президентские выборы, однако их отменили. В Кремле пообещали озвучить свою позицию по статусу Зеленского после завершения его президентского срока.

Зеленский ранее сделал неожиданное предложение Венгрии.