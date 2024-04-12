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В США объяснили, почему Украине не выделяется помощь

Сенатор Вэнс: одобрению помощи Украине мешают не республиканцы, а математика

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Kevin Lamarque/Reuters

Самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Днем 12 апреля издание Bloomberg писало, что Россия в ближайшее время может добиться серьезных успехов в рамках украинского конфликта.

Отмечалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) 15 апреля проведут заседание, в ходе которого начнут процедуру согласования инициативы Европейской комиссии (ЕК) по использованию доходов от заблокированных российских активов для военной помощи Украине.

Британская газета Financial Times сообщала, что Соединенные Штаты предложили предоставить Киеву десятки миллиардов евро в долг под залог прибыли с российских замороженных активов, находящихся за рубежом.

Ранее в ЦРУ рассказали, что ждет Украину без помощи США.

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