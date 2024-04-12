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Лукашенко заявил, что для Украины настал момент договориться

Лукашенко: у Украины и Запада настал момент сесть за стол переговоров

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться. Его слова приводит БелТА.

«Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться», — сказал Лукашенко.

Накануне он заявил заявил, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году. Он добавил, что в договоре «разумные и приемлемые» позиции, на которые согласился Киев. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

В марте иностранные опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украине в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Украины хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко встретился с членами Совбеза РФ.

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