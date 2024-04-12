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Кулеба призвал ставить союзников Украины в «неудобное положение»

Глава МИД Украины Кулеба призвал выводить союзников из зоны комфорта

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Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским дипломатам необходимо выводить союзников Киева «из зоны комфорта», поскольку обычный диалог не приносит нужных результатов для Украины. Об этом глава ведомства сообщил на украинском Форуме дипломатии военного времени, его слова приводит ТАСС.

«(Необходимо. – прим. ред.) не бояться ставить партнеров в неудобное положение… Если цена вашего выживания — это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам надо это делать», — подчеркнул Кулеба.

Кулеба признал при этом, что такого рода поведение может вызвать резонанс, однако выразил уверенность, что Киев имеет право взаимодействовать с союзниками таким образом.

До этого Кулеба заявлял, что Киев не может добиться от Запада поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, используя для этого традиционную дипломатию.

По его мнению, «вежливая и тихая» дипломатия «не сработала». Министр выразил надежду, что его «новый стиль жесткой» дипломатии принесет успех. При этом он допустил, что его могут начать ненавидеть. Вместе с тем дипломат не исключил, что он может испортить отношения с другими странами.

Ранее в конгрессе США призвали отбросить идею о вступлении Украины в НАТО.

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