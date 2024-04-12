Львовская область в третий раз возглавила рейтинг коррупции регионов Украины

Львовская область Украины третий год подряд возглавляет рейтинг коррупции регионов страны. Об этом со ссылкой на компанию «Опендабот» сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что в 2023 году во Львовской области было зафиксировано 192 случая коррупционных правонарушений. Второе место в рейтинге заняла Киевская область (без Киева) — 188 известных случаев коррупции. На третьем месте — Одесская область со 181 эпизодом коррупции. В столице Украины Киеве в 2023 году правоохранительные органы раскрыли 137 коррупционных преступлений.

Самым распространенным коррупционным нарушением стала взятка за действие или бездействие представителя власти.

10 апреля сообщалось, что на Украине растет разочарование государством. Опрос показал, что большинство жителей страны не доверяют государственным органам.

7 апреля Главком ВСУ Александр Сырский распорядился начать служебную проверку из-за попытки вручить повестку журналисту издания «Слідство.Інфо» Евгению Шульгату. Незадолго до того Шульгат написал статью, рассказывающую о коррупции в департаменте кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее стало известно, что в 2023 году мэр украинской столицы Виталий Кличко одолжил своему брату Владимиру €2,2 млн.