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ЕС признал помощь подсанкционным лицам уголовным преступлением

ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам

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Matt Dunham/AP

ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам в обходе запрета на поездки в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз также ввел в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, передает источник.

До этого вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что разморозить российские активы в странах G7 планируют, если Россия выплатит Киеву репарации. В ЕС намерены усиливать давление на Москву и уже анонсировали 14-й пакет санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что настоящей и очень горькой иронией «наштампованные по американским доносам санкции» против России, а также уничтожение собственной экономики и хищение российских государственных активов. Она также заявила, что сама конструкция Европейской комиссии является «ироничным стандартом недемократичности».

Ранее саммит ЕС принял заявление о продолжении санкционной политики.

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