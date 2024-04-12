Стало известно о тайной встрече чиновников США и Венесуэлы для обсуждения выборов

Высокопоставленные чиновники США и Венесуэлы 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в латиноамериканской стране, встреча прошла на фоне потенциального возобновления санкционного давления на Каракас со стороны Соединенных Штатов в нефтегазовом и золотодобывающем секторах экономики Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские чиновники тайно встретились на этой неделе с членами администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы поддержать его участие в переговорах по демократическим реформам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители администрации президента США Джо Байдена и правительства Венесуэлы, в том числе Дэниел Эриксон из Совета национальной безопасности США и «главный переговорщик» Мадуро Хорхе Родригес.

До этого Венесуэла опровергла обвинения Госдепартамента США об отказе допустить оппозиционеров к участию в президентских выборах 2024 года. Об этом говорится в коммюнике МИД страны.

По информации внешнеполитического ведомства страны, американские власти предприняли попытку игнорировать и признать нелегитимными предстоящие президентские выборы. В МИД обратили внимание, что Вашингтон, критикуя руководство Венесуэлы, стремятся свести к минимуму участие 13 кандидатов, 12 из которых представляют оппозицию. В коммюнике отметили, что республика полностью соблюдает все правовые и конституционные нормы.

Ранее Мадуро рассказал о недавнем покушении на него.