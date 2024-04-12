Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тайной встрече чиновников США и Венесуэлы для обсуждения выборов

Bloomberg: чиновники США и Венесуэлы тайно встретились для обсуждения выборов

close
100%
Ivan Alvarado/Reuters

Высокопоставленные чиновники США и Венесуэлы 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в латиноамериканской стране, встреча прошла на фоне потенциального возобновления санкционного давления на Каракас со стороны Соединенных Штатов в нефтегазовом и золотодобывающем секторах экономики Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские чиновники тайно встретились на этой неделе с членами администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы поддержать его участие в переговорах по демократическим реформам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители администрации президента США Джо Байдена и правительства Венесуэлы, в том числе Дэниел Эриксон из Совета национальной безопасности США и «главный переговорщик» Мадуро Хорхе Родригес.

До этого Венесуэла опровергла обвинения Госдепартамента США об отказе допустить оппозиционеров к участию в президентских выборах 2024 года. Об этом говорится в коммюнике МИД страны.

По информации внешнеполитического ведомства страны, американские власти предприняли попытку игнорировать и признать нелегитимными предстоящие президентские выборы. В МИД обратили внимание, что Вашингтон, критикуя руководство Венесуэлы, стремятся свести к минимуму участие 13 кандидатов, 12 из которых представляют оппозицию. В коммюнике отметили, что республика полностью соблюдает все правовые и конституционные нормы.

Ранее Мадуро рассказал о недавнем покушении на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами