В Госдуме ждут новый виток вмешательства Запада к инаугурации президента

В России ожидается новый виток вмешательства Запада по мере приближения инаугурации президента. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Тема выборов прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников. Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента», — написал Пискарев.

Инаугурация президента Владимира Путина пройдет 7 мая. Известно, что первой страной, которую он посетит после инаугурации, будет Китай. По данным источника, российский лидер может посетить КНР во второй половине мая.

12 апреля Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию.

В начале апреля глава государства поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.