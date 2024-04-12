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В Крыму оценили ущерб, нанесенный ему за время нахождения в составе Украины

Константинов счел колоссальным ущерб за время нахождения Крыма в составе Украины

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Крымский полуостров получил колоссальный ущерб за время нахождения в составе Украины. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По словам законодателя, в данный момент руководство региона проводит скрупулезную работу по предъявлению Киеву данных о нанесенном полуострову ущербе. В том числе это касается прибыли, которую республика упустила в период нахождения в составе Украины.

«Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики», — сказал Константинов.

Он добавил, что сейчас члены рабочей группы оценивают ущерб от энергетической блокады со стороны Украины. После этого специалисты займутся анализом последствий банковской, продовольственной и других видов блокад.

«Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — резюмировал парламентарий.

11 марта Константинов сообщил, что полуостров может предъявить украинским властям иск на сумму около 3,5 трлн рублей. Речь идет о требовании компенсировать ущерб, нанесенный республике во время энергетической блокады.

За неделю до этого Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск к Украине на сумму более трех трлн рублей. Он также касается последствий энергетической блокады.

Ранее в Крыму предложили предъявить федеральные иски к Киеву в связи с терактами на российской территории.

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